C’est un homme qui était peut-être un peu trop attaché aux respects de la tradition islamique. Immigré au Canada, pays non musulman, ce ressortissant algérien de 47 ans mettait un point d’honneur à ce que ses quatre filles portent le voile. Et si elles ne respectaient sa volonté, il les battait, allant même jusqu’à promettre de les tuer. Les victimes ont subi ces sévices entre 2016 et 2018. Elles n’ont jamais eu le courage de porter plainte. C’est l’éducateur d’une des filles qui a prévenu la police. Il a su ce que subissait celle-ci quand il lui a demandé pourquoi elle ne portait pas de voile.

« Elle a répondu que sa mère était au courant, mais que si son père l’apprenait, il allait la tuer » rapporte la juge, parce qu’en réalité, après avoir été signalé, l’homme a été écouté par un tribunal et placé en détention préventive. Il connaîtra prochainement sa peine lors d’une autre audience parce que la juge Josée Bélanger l’a déclaré coupable de menaces et de diverses voies de fait. « Elles étaient obligées de porter le voile, il menaçait régulièrement de les tuer s’il les voyait « comme des Québécoises » a-t-elle déclaré.

De peur qu’il fasse une crise de colère

Le père violent a dit qu’il ne se reconnaissait pas dans les faits qui lui sont reprochés. Il crie au complot, martelant qu’il n’a commis aucun crime. Notons que ses quatre filles n’avaient aucune intention de traduire leur père en justice de peur qu’il ne se mette dans une colère noire. Mais elles tenaient visiblement au choix de mettre ou de ne pas mettre le voile. En effet, elles apparaissaient non voilées à l’audience au cours de laquelle leur père a été reconnu coupable.