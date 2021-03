Ce dimanche sur le ‘’Grand Jury’’, une émission de télévision consacrée à la politique française, Mme Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes de la Diversité et de l’Égalité des chances, a été invitée à dire sa part de vérité. Et la femme franco-capverdienne de 50 ans ne s’est pas faite prier. En France l’égalité hommes-femmes est un des principes fondamentaux de l’Etat de droit.

En 2018, la N° 2018-771 du 5 septembre “pour la liberté de choisir son avenir professionnel”, induisait l’obligation pour les entreprises françaises de calculer et de publier un index permettant de mesurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Mais bien au de-là de la rémunération, l’index mesurait également le principe d’égalité au niveau du taux de promotion au sein de la structure. Une réforme majeure en faveur de l’inégalité qui selon, Mme Moreno, n’était pas suivie par le président lui-même.

Macron ne donne pas l’exemple…

Au cours de l’entretien ce dimanche avec les journalistes sur l’émission, la ministre a abordé divers points notamment l’allongement du congé paternité, ou encore la représentativité des femmes au sein du gouvernement ou des instances de décision. Si la ministre a félicité le président de la République sur ses réels efforts pour acté l’égalité au sein du gouvernement, « 51% de femmes » ; Élisabeth Moreno a également confié avoir eu l’occasion de dire franchement au Président Macron qu’en ce qui concernait son Cabinet, il avait des progrès à faire.

En effet, cheffe de cabinet adjointe, Cécile Geneste est la seule femme au sien du cabinet du président de la République. Avant elle une autre femme Anne de Bayser, avait elle aussi été la seule représentante de la gente féminine au sein du prestigieux cabinet. Mme Bayser au poste de secrétaire générale adjointe avait d’ailleurs, fait montre d’une longévité exceptionnelle à cette fonction, entrée en 2017, elle n’en était partie en Octobre dernier. Pour la ministre Moreno, peu importe le temps passé, une femme ce n’était pas suffisant. Aussi avait-elle confié, elle n’avait pas hésité sur ce point, à dire au Président Macron : « Monsieur le Président, vous ne donnez pas l’exemple ».