Au Nigéria, le Bénin était un puissant royaume connu pour la fabrication des métaux de haute qualité. En 1897, les forces britanniques lui ont livré une guerre dont il ne s’est pas remis. Des milliers de sculptures et de sculptures en métal et en ivoire ont été pillés. Le palais du roi (Oba) Ovonramwen Nogbaisi a aussi été pillé et incendié. De nombreux habitants du royaume Edo ont été tués. Les trésors pillés au cours de ce qu’on appelait alors l’ « expédition punitive du Bénin » ont été emportés au Royaume Uni. Parmi ces œuvres d’art subtilisés, une sculpture en bronze d’un roi (Oba) du Bénin.

La pièce avait été achetée par l’université d’Aberdeen Court , une université écossaise en 1957. C’est à la faveur d’une vente aux enchères. Aujourd’hui, ce haut lieu du savoir a décidé de rendre cette œuvre d’art au Nigéria. Une décision saluée par le vice chancelier de l’université, le professeur George Boyne. « Je salue la décision de l’Université d’Aberdeen Court de soutenir le retour du bronze du Bénin Ceci est conforme à nos valeurs en tant qu’université internationale et inclusive avec pour objectif fondamental d’être ouvert à tous et de se consacrer à la recherche de la vérité au service des autres » a-t-il déclaré.

“Un pas dans la bonne direction”

Pour lui, il n’aurait pas été juste de conserver un objet d’une telle importance culturelle, acquis dans des circonstances aussi répréhensibles. Le retour inconditionnel de ce bronze était l’action la plus appropriée que nous puissions prendre et nous sommes reconnaissants de l’étroite collaboration avec nos partenaires au Nigéria, a-t-il conclu.

Le ministre nigérian de l’Information et de la Culture du Nigéria Alhaji Lai Mohammed, a pour sa part salué le geste de l’université. Selon ses dires, la « libération de l’inestimable antiquité est un pas dans la bonne direction ». M Lai Mohammed a par la suite invité d’autres détenteurs des antiquités nigérianes à prendre exemple sur Aberdeen Court.