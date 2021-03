Le fils de Donald Trump s’en est violemment pris au gouverneur de New York, Andrew Cuomo, actuellement accusé de harcèlement sexuel. Celui-ci n’a également pas manqué de fustiger le groupe démocrate accusé d’hypocrisie dans sa stratégie de défense alors que les élus du clan au pouvoir ne cessent de s’en prendre aux élus républicains devant faire face à des accusations similaires.

C’est sur Fox News que Donald Trump Jr, lundi matin, a décidé de débuter son offensive. Il a d’abord comparé Cuomo à Pepe Le Pew un personnage de cartoon qui est accusé de normaliser la culture du viol, des violences sexuelles. Une sortie effectuée alors que deux nouvelles femmes ont accusé le gouverneur de New York de les avoir agressées sexuellement, portant le total des plaintes à 5.

Donald Trump Jr critique les démocrates

Quatre d’entre elles, Lindsey Boylan, Charlotte Bennett, Karen Hinton et Ana Liss ont travaillé pour lui. La cinquième, Anna Ruch, accuse Cuomo de l’avoir agressé à l’occasion d’un mariage. Ce sont Joon Kim et Anne Clark, respectivement ancien avocat général du gouvernement fédéral et avocate, qui mèneront une enquête autour de ces allégations. Selon les premières informations, cette dernière pourrait durer deux mois.

Quel avenir politique pour Cuomo ?

Une situation insensée pour Donald Trump Jr, pour qui les démocrates sont trop hésitants au sujet de cette affaire. Il y a quelques jours, Andrea Stewart-Cousins, leader de la majorité au Sénat, affirmait par exemple que Cuomo devrait se retirer si de nouvelles plaintes étaient déposées à son encontre. Pour autant, celui-ci n’envisage pas une seule seconde de quitter son poste, affirmant qu’il a été élu par le peuple et non pas par des politiciens.