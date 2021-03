La star afro-américaine Tyrese Gibson a également effectué un test ADN pour connaître ses réelles origines. Sur son compte Instagram, le rappeur a bien voulu dévoiler les résultats de cette analyse qui révèlent qu’il est à 82% originaires du continent africain. Ses ancêtres seraient probablement africains. Les résultats précisent notamment qu’il est à 22% originaire du Cameroun et du Congo.

Il aurait 18% de gènes du Togo et du Bénin selon les résultats du test. Il a également 17% de gènes Sénégalais. Son affiliation au Nigéria à la Côte d’Ivoire ou au Ghana est évaluée respectivement à 13 et 6%. Ce test, la star américaine l’a réalisé à l’instar de plusieurs autres afro-américains qui désirent avoir des informations sur les pays d’origine de leurs ancêtres qui ont été déportés lors de la traite négrière.

Sur les traces de plusieurs autres afro-américains

Nombreux ont été au cours de ces dernières années, ces noirs américains à faire des voyages en Afrique suite aux résultats des tests ADN. On se rappelle encore du déplacement qu’a effectué Samuel L. Jackson au Gabon en juillet 2019. Il a rencontré plusieurs autorités dont le président Ali Bongo et le roi des Benga, la tribu de ses ancêtres. « J’ai été très bien accueilli et je me suis même senti à la maison », avait déclaré l’acteur de Pulp Fiction à l’issue de son voyage.