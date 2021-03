La police américaine a récemment été épinglée dans une violence à l’encontre de la communauté noire. En effet, un enfant âgé d’un an a été grièvement blessé à la tête lors d’une intervention de la police. L’information a été donnée par la police de Houston, hier mardi 16 mars 2021, qui a déclaré que la mère de l’enfant, Legend Smalls, a l’intention de porter plainte contre les forces de l’ordre.

L’enfant est en soins intensifs

Au cours d’une conférence de presse, elle a déclaré : « Mon bébé n’aurait jamais dû se faire tirer dessus, surtout pas par la police ». Elle a ajouté qu’« il a toujours des fragments de balle dans la tête et reste en soins intensifs » durant environs deux semaines suite à l’ablation d’une partie du cerveau. Le jour de l’incident, le 03 mars dernier, la mère de l’enfant faisait le plein d’essence dans une station-service, tandis que son enfant était attaché dans un siège bébé sur la banquette arrière. Soudainement, un véhicule pourchassé par la police est sorti de la route. Un homme ayant une arme est alors sorti et est entré dans la voiture de Legend Smalls. Les policiers ont par la suite ouvert le feu sur la voiture, abattant l’homme et blessant l’enfant.

Cette version donnée par la police diffère de celle de Mme Smalls, qui dit avoir terminé de faire le plein et était dans sa voiture, quand le suspect y est entré. Ces propos ont fait réagir son avocat, Ben Crump, qui a estimé que les policiers « savaient qu’elle était dans la voiture et ils ont quand même tiré ». « À l’heure actuelle, face à des Afro-Américains, la police tire d’abord et pose des questions ensuite, et elle ne fait pas ça avec les autres citoyens » a-t-il ajouté.