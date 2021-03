Alors qu’il apparaissait dimanche 28 février dernier à la Conférence d’action politique conservatrice, Donald Trump s’est attaqué aux législateurs du GOP qui le critiquent. « Si les Républicains ne restent pas unis, les RINO (républicains de nom seulement) dont nous sommes entourés détruiront le Parti républicain » a déclaré le magnat de l’immobilier. Il parlait notamment du sénateur Mitt Rommey et des représentants Liz Cheney du Wyoming et Adam Kinzinger. Ce dernier est l’un de ses pourfendeurs les plus affirmés. Il a d’ailleurs voté pour sa destitution il y a quelques semaines.

“Il n’a aucune vision”

De passage dans l’émission « Morning Joe » de MSNBC hier lundi, le représentant s’en est pris à l’ancien chef de la Maison Blanche, critiquant son discours de dimanche. Pour le natif de Kankakee dans l’Illinois, il est évident que le milliardaire républicain n’a « aucune vision » et voulait seulement « se tenir devant une foule et être adoré ». « Je pense, vous savez ce que vous avez pu avoir lors de ce discours d’hier (dimanche) était de recycler de vieux points de discussion. Vous savez …, je pense qu’il est évident que Donald Trump n’a pas de vision. Tout ce qu’il désire vraiment, c’est se tenir devant une foule et être adoré et il l’a eu en grande quantité hier » a-t-il déclaré.

Ne montrer aucune peur et dire la vérité

L’élu prétend que 45% des personnes présentes à ce rassemblement ne voulaient plus de Donald Trump. Il y a un nombre croissant de personnes qui voient qu’il est un has been, a poursuivi Kinzinger convaincu que Trump n’a rien fait d’autre, dimanche que de renvoyer à la foule ses craintes . « Il essaie simplement d’utiliser vos peurs et vos ténèbres pour nourrir son ego » a assuré le représentant. Quand la stratège politique républicaine Susan Del Percio lui a demandé comment le GOP pouvait résister à l’influence de Trump, il a fait savoir qu’il n’y a qu’une seule solution : ne montrer aucune peur et dire la vérité.