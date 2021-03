Le Bénin en passe d’entrer dans le cercle des pays du monde ayant acquis le vaccin anti-COVID-19. Le pays va recevoir ce mercredi 10 mars 2021 à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, ses premières doses du vaccin. Le Bénin fait partie des pays participants au projet COVAX qui est le volet vaccins du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) et est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l’Alliance Gavi et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plusieurs pays africains ont entamé la vaccination de leurs populations contre le coronavirus. Et le Bénin ne veut pas être du reste. C’est pourquoi, il va enfin réceptionner les premières doses du vaccin anti-COVID-19 ce mercredi. Lors de sa séance d’échanges avec les Béninois de la Diaspora le dimanche 28 février 2021, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a déjà informé que le Bénin a mené des démarches pour avoir le vaccin. «Toutes les démarches pour accueillir les doses de vaccin sont déjà finalisées », avait-il confié. Il avait aussi renseigné que les programmations des pays ont été déjà faites.

Alors, comme le Ghana et la Côte d’Ivoire, le Bénin va donc disposer dans quelques heures de quelques doses de vaccin. Une première partie de la population va pouvoir se faire vacciner dans les tout prochains jours. Pour rappel, l’objectif visé est d’accélérer la fabrication de vaccin contre la COVID-19 afin de faciliter son accès aux populations les plus vulnérables à l’échelle mondiale. 172 pays et territoires ont maintenant entamé des discussions en vue de participer au Mécanisme COVAX. Le COVAX est un mécanisme de groupement des achats coordonné par l’Alliance Gavi pour les nouveaux vaccins anti-COVID-19.