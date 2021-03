Au cours d’une intervention ce dimanche sur la chaîne de télévision française TF1, le commissaire européen chargé des aspects industriels de la fabrication des vaccins anti-COVID-19 dans l’Union européenne, Thierry Breton, a fait savoir que l’UE n’avait « absolument pas besoin » du vaccin russe, Spoutnik V. « Nous ne forçons personne à faire quoi que ce soit (…) mais nous nous interrogeons sur les intérêts que défendent ces gens, ceux des entreprises pharmaceutiques ou ceux des citoyens européens ? », a-t-il laissé entendre.

Pour le commissaire, ce sont les Russes qui au contraire auraient besoin de l’aide européenne, pour avoir un « mal fou à fabriquer » le vaccin. Ce lundi, les producteurs du vaccin russe ont accusé Thierry Breton d’avoir une approche « biaisée » en affirmant que l’UE n’avait pas besoin du Spoutnik V. Après les producteurs du vaccin, le président Vladimir Poutine est également revenu à la charge lors d’une réunion sur la vaccination par vidéoconférence retransmise à la télévision en qualifiant d’« étrange » les déclarations du commissaire européen Thierry Breton sur le vaccin russe.

Poutine se fera vacciner mardi

Annoncé efficace par les autorités russes à plus 91% et validée en février par la revue scientifique The Lancet, Spoutnik V n’a pas encore été officiellement homologué au sein de l’Union européenne. La demande d’homologation est en cours d’examen par l’Agence européenne des médicaments (AEM). Selon le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko, un groupe d’experts de cette agence sera en Russie le 10 avril prochain afin d’étudier les essais cliniques effectués sur le vaccin.

D’après les chiffres du Fonds souverain russe (RDIF) qui a financé le développement du vaccin, Spoutnik V est désormais autorisé dans 55 pays, couvrant 1,4 milliards de personnes. Bien que ses filles se soient déjà fait inoculer des doses du vaccin, c’est demain mardi que Vladimir Poutine a annoncé qu’il se fera vacciner.