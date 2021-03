Le Venezuela depuis quelques traverse une crise politique et économique sans précédent. La communauté Internationale et de nombreuses puissances étaient entrées dans ce qui était rapidement devenu un rapport de force géopolitique. Le président Maduro s’accrochait à son pouvoir refusant d’abdiquer en faveur de leader de l’opposition, Juan Guaido soutenu par la communauté Internationale, et ce malgré la pression.

C’est que les États-Unis, qui accusent Maduro d’avoir truqué sa réélection en 2018, ont imposé des sanctions économiques et commerciales à la société pétrolière d’État du Venezuela, la plus importante pourvoyeuse de devises, au début de 2019 dans le but de pousser Maduro pour qu’il démissionne. Mais rien n’y fit. Et récemment, un membre de l’opposition révélait que Maduro se maintenait économiquement au pouvoir grâce, entre autres, à la vente en secret de centaines de kilos d’Or puisés directement des réserves nationales.

Des milliards pour Maduro…

Des milliards d’euros, c’est ce qu’aurait rapporté à Nicolas Maduro la vente illicite de centaines de kilos d’or de la réserve d’Etat vénézuélienne. Des ventes dont le circuit quittait Caracas pour finir à Abou Dabi dans les Emirats Arabes Unis, en passant par le Mali. Ces révélations, c’était Julio Borges, le commissaire aux affaires étrangères du gouvernement intérimaire de Guaido, qui les faisait ce mercredi à Washington devant le département américain du Trésor et la commission des affaires étrangères du Sénat.

Selon l’opposant ce seraient 300 tonnes d’or que le régime Maduro aurait ainsi liquidé des réserves de la Banque d’Etat, depuis 2014, avec la participation de partenaires en Russie, au Mali et dans les Emirats arabes Unis. Ces ventes auraient, toujours selon l’opposant, généré plus d’un milliards d’euros de recettes pour le seul compte du régime Maduro, quand les réserves d’or de la banque centrale d’Etat avaient, elles, diminué de 76 %, passant de 360 tonnes en 2016 à 85.7 tonnes en décembre 2020. Borges avait donc demandé aux USA et à l’Europe de se pencher sur la question et de tout mettre en œuvre pour rapidement démanteler ce circuit informel.