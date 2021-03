A la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée ce dimanche 21 mars, le Chef suprême de la collectivité Lebou s’est prononcé sur les derniers événements qui ont secoué le Sénégal au cours de ces dernières semaines. En autres sujets abordés par Papa Ibrahima Diagne, il y a la situation du leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko qui a conduit à des mouvements d’humeur dans le pays.

Une violence “mortelle, scandaleuse et inédite”

Il a ouvertement condamné les violences qui ont été enregistrées dans le cadre de ce dossier où l’homme politique est accusé de viols présumés et menaces avec arme à feu. « Notre Sénégal a connu une violence mortelle, scandaleuse et absolument inédite dont les cendres contiennent toujours de petites braises. Cette profonde balafre qui barre le visage de notre pays ne peut passer par pertes et profits », a déclaré le Chef de la collectivité Lebou.

Les mouvements ne seraient pas pour la démocratie

Pour lui, « il serait illusoire de vouloir réduire ces manifestations violentes à une lutte des partis et des mouvements d’opposition pour la démocratie. Les enjeux dépassent le simple accès au pouvoir par des voies démocratiques ». Il a par la suite invité ses compatriotes au respect des lois en vigueur dans le pays et par la même occasion faire confiance en la justice sénégalaise.