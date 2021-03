Au Sénégal, la situation s’est complètement dégradée depuis l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko. Le président Macky Sall étant accusé de vouloir écarter tous ses opposants pour asseoir son pouvoir. Depuis deux jours, les violences se sont accentuées un peu partout dans le pays. Certains observateurs y voyant déjà une action plus déterminée que celle qui avait fait fléchir l’ancien président Abdoulaye Wade.

Face à la situation, l’Organisation des Nations Unies a appelé au calme et à la retenue par la voix de son représentant spécial pour l’Afrique, Mohammed Ibn Chambas. Ce dernier a déploré les actes de violences qui ont causé des morts et invite tous les acteurs à la retenue. Il a également appelé le pouvoir à prendre les mesures nécessaires pour apaiser les tensions. Le représentant de l’ONU n’a pas non plus manqué d’appeler les forces de l’ordre à veiller à la sécurité des manifestants.

Mais pour l’heure le silence assourdissant du président Macky Sall interpelle bon nombre d’observateurs pour qui, ce dernier ne semble pas prendre la pleine mesure de la situation. Pour eux, le président aurait déjà dû réagir et appeler au calme.

*🔴 Situation au Sénégal: Les nations unies réagissent…"* Il exhorte les autorités à prendre les mesures nécessaires pour apaiser la situation et assurer le droit constitutionnel de manifester pacifiquement" *#MID🇸🇳*#Kebetu#FreeSenegal #AarSunuDémocratie pic.twitter.com/4LHAZ8Ues3 — Oumy (@Oumyregina) March 5, 2021