Les violences au Sénégal inquiètent au plus haut point. Le président sénégalais est de plus en plus pointé du doigt. D’aucuns l’accusent en effet de vouloir réduire au silence ses principaux opposants, même s’il s’en est défendu lors d’une récente interview.

Mais cette situation inquiète aussi certaines personnalités dont le sportif Sadio Mané. Prodige du football et fierté nationale, il s’est exprimé sur son compte officiel sans pour autant prendre parti. « Une pensée pieuse pour mon peuple dont la cohésion et la paix sociale ont toujours été chantées partout. Que la paix revienne dans nos cœurs !💔💔🙏 » a-t-il affirmé.

Une neutralité saluée par certains, mais également critiquée par d’autres sénégalais. Son poste a recueilli en tout des dizaines de milliers de likes et de commentaires