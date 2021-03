La ville d’Atlanta en Géorgie aux Etats-Unis a récemment été le théâtre de plusieurs scènes de violences contre les Américains d’origine asiatique. En effet, des salons de massage avaient été attaqués le mardi 16 mars 2021, faisant 8 morts dont six femmes d’origine asiatique. La situation a suscité la réaction de la démocrate, Grace Meng, élue à la chambre des représentants des Etats-Unis pour l’Etat de New York.

L’OMS avait recommandé de ne pas utiliser ces termes

Elle a estimé que les propos de l’ancien président américain Donald Trump sur le coronavirus ont augmenté les attaques contre les Américains d’origine asiatique. « Quand j’ai entendu pour la première fois l’ancien président utiliser des mots comme ‘’grippe kung’’ et ‘’virus chinois’’, j’étais vraiment horrifié. Et chaque fois qu’il l’a dit, je me suis dit, d’accord, ce serait la dernière fois. Il ne pouvait pas continuer à l’utiliser » a déclaré, ce jeudi 18 mars 2021, Grace Meng, lors d’une apparition sur le podcast de l’ex-président Bill Clinton. La représentante n’a pas manqué de rappeler que l’organisation des Nations Unies (OMS) avait recommandé de ne pas utiliser ces termes à cause de la stigmatisation liée à la covid-19. Cependant, cela n’a pas empêché Donald Trump de continuer ces attaques à l’encontre de la communauté asiatique.

« Les incidents se sont poursuivis »

Toujours selon la démocrate, les propos du prédécesseur de Joe Biden étaient intervenus « alors que le harcèlement à motivation raciale à l’encontre des Américains d’origine asiatique est un problème qui n’a certainement pas commencé l’année dernière. Mais, depuis le début du COVID-19, les incidents se sont poursuivis ». « Et quand vous avez un dirigeant dans ce pays qui a une formidable plate-forme, le fait d’utiliser des mots et d’alimenter les faux faits et la désinformation sur le virus et qu’il est perpétué par les dirigeants, les principaux dirigeants du parti républicain à la Maison Blanche et au Congrès, ce qui se passe, la conséquence est qu’il y a des Américains d’origine asiatique qui sont bousculés, agressés, crachés » a ajouté Grace Meng.