Willow Smith, la fille de l’acteur de cinéma Will Smith a saisi la justice pour se plaindre d’un harcèlement dont elle ferait l’objet. L’interprète de “Whip My Hair” (chanson sortie en 2010), accuse un jeune homme de 38 ans d’avoir essayé de rentrer chez elle à Los Angeles en escaladant une clôture. Les faits se sont déroulés vers Noël. Selon les documents juridiques qu’elle a déposés pour obtenir une ordonnance de non communication contre le nommé Walter James Whaley, sa sécurité avait appelé la police qui s’est tout de suite présentée sur les lieux pour constater les faits. Mais Whaley n’a pu être arrêté.

Elle informe par ailleurs dans la plainte que les policiers avaient trouvé sur place un billet de bus Greyhound indiquant que son harceleur avait voyagé depuis l’Oklahoma, un jour avant. Willow a inclus dans les documents juridiques des photos de l’incident présumé qui semblent montrer le jeune homme de 38 ans sur sa propriété. Pour la fille de Jada Pinkett c’est tout à fait effarant et c’est la preuve que Whaley « fera tout son possible pour entrer en contact physique avec moi » a-t-elle développé.

Il disait vouloir l’épouser et avoir des enfants avec elle

Avant ces tentatives d’entrée par effraction dans sa maison, Willow Smith rappelle dans la plainte que son harceleur lui avait déjà envoyé via les réseaux sociaux des messages qui exprimaient clairement son béguin pour elle. Il disait vouloir l’épouser et avoir des enfants avec elle. La fille de Will Smith dit avoir embauché un détective privé qui a enquêté sur le jeune homme.

Celui-ci a au bout de ses investigations découvert que Whaley était un délinquant sexuel condamné. Dans une décision, le juge chargé de l’affaire a délivré une ordonnance qui oblige Whaley à rester à 100 mètres d’écart de Willow et à arrêter de communiquer avec elle. La décision est intervenue plus tôt dans le mois en cours.