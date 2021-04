En 2018, 18 personnes sont mortes et 175 ont été blessées lorsqu’un train a déraillé dans le nord-est de Taïwan, un accident considéré alors comme la pire catastrophe ferroviaire de l’île depuis plus de trois décennies. Ce vendredi, une autre catastrophe avait eu lieu dans le comté de Hualien, à l’est du pittoresque parc national de Taroko, une destination touristique populaire sur la côte Est montagneuse du pays. Un train transportant des centaines de passagers déraillait et faisait une quarantaine de morts.

41 personnes décédées…

Le train était en partance pour Taïtung, une ville sur la côte est de l’île de Taïwan, quand selon les témoignages reçus, une engin a dévalé une pente et a frappé de plein fouet le train constitué de huit voitures qui s’apprêtait à s’engager dans un tunnel. Le train a déraillé envoyant plusieurs de ses voitures s’écraser contre la colline surplombant le tunnel. Le Chauffeur du train n’avait pas survécu en plus de 40 autres passagers. Des chiffres temporaires puisque les secours dépêchés par l’Etat central sont encore à pied d’œuvre pour dégager les débris du train encore emboutis.

Selon la presse locale, le train avait à son bord près de 500 passagers. Des passagers qui pour une bonne part se rendait certainement dans leurs villes et villages natals pour célébrer Le ‘’ Tomb Sweeping Day ’’ ou ‘’ Journée de Balayage des Tombes’’. ‘’ Tomb Sweeping Day ’’ est une fête traditionnelle chinoise populaire dans plusieurs pays d’Asie dont Taïwan.

La journée du balayage des tombes est célébrée avec les familles qui se réunissent et se rendent sur les cimetières de leurs ancêtres pour leur rendre hommage. Un cérémoniel qui consiste à brûler sur les tombes de l’encens, du papier-monnaie, ou à déposer des fleurs fraîches ou encore à planter des saules. Le jour de la fête cette année est le dimanche 04 avril.