Au moins 44 personnes ont été tuées et plus de 150 ont été blessées au cours d’une bousculade lors d’une fête religieuse dans le nord d’Israël. Il s’agit d’après le Premier ministre Benjamin Netanyahu, de l’une des catastrophes civiles les plus meurtrières du pays, ajoutant que les enfants figuraient parmi les morts. Il a déclaré dimanche une journée nationale de deuil.

« La catastrophe du mont Meron (nord) est l’une des plus graves qui ait frappé l’Etat d’Israël », a tweeté le chef du gouvernement qui s’est rendu sur place ce vendredi en fin de matinée. Selon lui, « ce qui s’est passé ici est déchirant. Il y a eu des gens écrasés à mort, y compris des enfants. Une grande partie de ceux qui ont péri n’ont pas encore été identifiés »,

La bousculade s’est produite lors des célébrations de Lag BaOmer, au mont Meron, lieu de repos d’un sage et mystique du deuxième siècle, le rabbin Shimon bar Yochai. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des juifs ultra-orthodoxes, se rassemblent pour célébrer le rabbin et allument traditionnellement des feux de joie dans le cadre des célébrations.

“Nos cœurs sont avec les familles”

« Nos cœurs sont avec les familles (des victimes) et les blessés auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement », a ajouté Benjamin Netanyahu qui dit « pleurer les victimes ». Il a par ailleurs promis une « enquête approfondie » des autorités sur les causes de cet incident. Des images de la vidéo prise par drone de l’événement jeudi ont montré ce qui semblait être des milliers de personnes se rassemblant pour les festivités. Selon les autorités, 10.000 personnes avaient été autorisées à se rendre dans l’enceinte du tombeau. Toutefois, la presse locale a fait état de près de 100.000 participants, un chiffre qui reste à être confirmé.