À Haïti, sept religieux ont été enlevés. Une annonce confirmée par les autorités, qui ont ajouté que deux des sept individus concernés étaient des français. À ce stade, une rançon d’un million de dollars aurait été demandée par les ravisseurs, afin de permettre aux personnes concernées de recouvrer la liberté.

Le porte-parole de la Conférence des évêques a révélé ces informations, expliquant que le rapt aurait eu lieu tout proche de Port-au-Prince. Les sept catholiques se rendaient à l’installation d’un nouveau curé lorsqu’ils ont été enlevés. Selon les autorités, un gang très actif dans la région serait soupçonné d’avoir profité de l’instabilité politique et sécuritaire de la zone pour sévir.

7 religieux, enlevés du côté d’Haïti

Quatre prêtres et une religieuse tous originaires d’Haïti seraient concernés, de même que deux français, une religieuse et un prêtre. Pour la Conférence haïtienne des Religieux (CHR), il s’agit des répercussions de la situation inhumaine traversée par le pays depuis plus de dix ans. Chaque jour entraîne son lot de peur, de pleurs et de peine. Pour autant, rien ne change.

Colère des locaux, qui réclament du changement

Le gang 400 Mawozo serait directement ciblé par les autorités. Ces derniers réclameraient un million de dollars en guise de rançon. Une façon de faire qui explose à Port-au-Prince, les gangs prenant de plus en plus de poids. De trop pour les citoyens qui enchaînent les manifestations, réclamant une meilleure qualité de vie ainsi qu’une véritable politique sécuritaire.