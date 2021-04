La décision relative à l’acquittement de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo continue de susciter des réactions au sein de l’opinion publique. En effet, alors que certains expriment toute leur joie suite à cette nouvelle qu’on peut qualifier de bonne, d’autres s’interrogent sur l’impact de ces dix années passées en détention sur la vie de l’ancien patron du FPI. C’est le cas de la romancière franco-camerounaise Calixthe Beyala. Par une publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg, la femme des lettres a fait remarquer qu’elle n’a manifesté aucun sentiment de joie à l’annonce de la nouvelle.

Des interrogations…

« Combien coûte la vie d’un digne fils d’Afrique ? Dix années perdues par un innocent dans les prisons froides de l’Occident, pourquoi ? Quand on entre à 65 ans dans ces prisons loin de sa terre natale, loin de sa famille, loin de ceux qu’on aime, combien coûte ce temps perdu ? Qui va rendre ces années ? Qui va rendre à LG son allant et sa puissance d’antan ? Quelles influences négatives cet enfermement a eu sur sa santé physique et mentale ? », s’est-elle interrogée.

“Je suis triste…”

« Voilà mon cher Laurent, pourquoi je n’ai ni ri, ni chanté ni dansé… Je suis triste, si triste de ce qu’ils t’ont fait, toi l’innocence incarnée. », a-t-elle poursuivi dans le texte qu’elle a publié sur Facebook. Rappelons qu’après plusieurs années de détention Laurent Gbagbo, ainsi que son co-accusé Charles Blé Goudé ont été acquittés des accusations de crime contre l’humanité et crime de guerre. La décision de la Chambre d’appel de la Cour Pénale Internationale vient confirmer en effet l’acquittement prononcé en 2019 de l’ex-président ivoirien.