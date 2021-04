Une jeune fille s’est donné la mort après avoir été agressée par ses camarades. Cette triste situation a en effet eu lieu à l’école secondaire Mbilwi de Limpopo en Afrique du Sud au début de la semaine. La vidéo de la scène où la petite était en train d’être passée à tabac a été enregistrée et a par la suite été diffusée sur les médias sociaux. La petite de 15 ans du nom de Lufuno Mavhunga a alors pris la décision de mettre fin à ses jours en avalant un nombre non négligeable de médicaments.

Elle décède à l’hôpital

Malgré son transfert à l’hôpital voisin de Siloam, elle n’aura pas survécu. Avant de commettre son forfait, la petite a pris le soin de laisser une note dans laquelle, elle expliquait qu’elle ne pouvait plus vivre après l’humiliation qu’elle a subie. « Où trouverai-je la force de m’asseoir dans une classe et d’apprendre ? Quand ils m’ont pointé du doigt, me regardaient, se sont moqués de moi, cela a causé un étang de douleur… », a-t-elle en partie laissé lire dans la note qu’elle a laissée avant de mettre fin à ses jours.

Les hommages se multiplient

Dans son école, elle a eu droit dans la matinée de ce vendredi à des hommages de la part de ses camarades ainsi que de enseignants. Les messages d’hommages à l’endroit de la petite Lufuno Mavhunga se sont également multipliés sur les réseaux sociaux. Les auteurs de l’agression répondront également de leurs actes devant les juridictions compétentes. En attendant, la dépouille de la jeune élève sera inhumée ce samedi 17 avril.