La crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19 s’est accompagnée d’une crise économique dans plusieurs pays africains. 40 des 54 pays du continent sont tombés en récession, informait en début d’année un document de l’Agence Française de Développement (AFD) sur l’économie africaine. Le Produit Intérieur Brut de l’Afrique a baissé en 2020. Une première depuis 30 ans. Les deux plus grandes économies d’Afrique, le Nigéria et l’Afrique du Sud, ont payé un lourd tribut économique. Le Nigéria a notamment souffert de sa dépendance aux revenus pétroliers et l’Afrique du Sud, a dû affronter la pandémie qui y a fait beaucoup de dégâts. Des mesures de confinement très strictes ont dû être prises par les autorités du pays ce qui a nui à l’activité économique.

Ces deux nations du continent ainsi que l’Angola devraient renouer timidement avec la croissance économique en cette année 2021, L’économiste en chef de la Banque Mondiale pour la région Afrique Albert Zenfack, annonce une croissance de 0,9% pour l’Angola, 1,4% pour le Nigéria et 3% pour l’Afrique du Sud. Des prévisions de croissance qui sont un peu plus en hausse chez d’autres pays comme le Botswana et la Côte d’Ivoire qui passeront le cap des 4,5% de croissance cette année. C’est du moins ce qu’indique le rapport Africa Pulse, produit par le bureau Afrique de la Banque mondiale.

Les cours du pétrole ont pourtant grimpé fin 2020

Le décalage entre les prévisions de croissance du Nigéria et de l’Angola par rapport et le reste des pays se justifie par les difficultés que rencontrent les deux pays pétroliers qui ont vu leur production d’or noir baisser à cause de la faiblesse des investissements dans les secteurs pétroliers et la baisse des quotas de l’Organisation des pays exportateurs du pétrole (OPEP). Notons toutefois que les cours des minerais et du pétrole ont grimpé fin 2020. Il y a semble-t-il un paradoxe. L’inflation qui a augmenté l’année dernière dans ces deux pays explique aussi le coup pris par la croissance économique.

L’Egypte, un exemple de résilience

Le rapport Africa Pulse prévoit une croissance entre 2,3% et 3,4% pour l’Afrique en cette année 2021. Notons qu’il y a d’autres pays africains qui n’ont pas beaucoup tremblé face à la crise économique en 2020. Il s’agit notamment de l’Egypte qui affichait une croissance de +3,5%. Elle est d’ailleurs l’une des rares nations du continent à maintenir sa croissance dans le vert l’année dernière.