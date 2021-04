Il y’a quelques heures, l’annonce de l’acquittement de l’ancien président Laurent Gbagbo et de son ministre d’alors, Charles Blé Goudé. Si la nouvelle a fait le tour de la toile et a bien sûr ravi les partisans des deux hommes, plusieurs questions se sont posées notamment concernant leur retour au bercail.

En Côte d’Ivoire c’est la grande joie dans le cercle des soutiens de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le premier a déjà son passeport et devrait rentrer très prochainement. Ce qui n’est pas le cas du second. Invité à s’exprimer sur son acquittement sur la chaîne française France 24, M. Blé Goudé a évoqué la question de son retour qui ne saurait se faire sans ses pièces d’identité.

Pour obtenir son passeport, il s’en remet donc au président ivoirien Alassane Ouattrara. Comme il le dit si bien, son passeport ne relève pas uniquement de démarches administratives, mais reste « éminemment politique ». Il appelle donc les autorités ivoiriennes à intervenir pour qu’il puisse l’obtenir. Deuxième demande de l’ancien leader des jeunes : la grâce présidentielle ou encore l’annulation de sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne.