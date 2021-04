Détournement de fonds et blanchiment d’argent. C’est du moins le motif pour lequel a été condamné un ancien ministre du président angolais Eduardo Santos. Le mis en cause avait été à la tête du département ministériel chargé de la communication. Manuel Rabelais a en effet été reconnu coupable de détournement. Les faits à lui reprochés se seraient produits de 2016 à 2017.

116 millions de dollars détournés

Au total, 116 millions de dollars auraient été détournés via une société de marketing. Le mis en cause a été condamné à 14 ans de prison. Un autre de ses coaccusés a été quant à lui condamné à 10 ans de prison. Il s’agit de Hilário Gaspar Santos. Lors du procès, le juge a reproché également aux accusés de n’avoir pas regretté l’acte qu’ils ont posé. Lees avocats des mis en cause ne sont tout de même pas de cet avis.

« Les accusés n’ont exprimé aucun regret. Tout le travail qu’ils ont fait, tous les actes qu’ils ont accomplis, ils l’ont fait avec la conviction qu’ils défendaient les intérêts de l’État et la mission qui leur était assignée. Ils ne pouvaient pas montrer de regrets. Le repentir est pour ceux qui sont convaincus d’avoir fait quelque chose d’illicite, ce qui n’est pas leur cas », a exprimé l’avocat de l’ancien ministre angolais de la communication.

Deuxième ministre emprisonné

Rappelons qu’il est le deuxième membre du gouvernement d’Eduardo Santos à avoir été inculpé par la justice de son pays. L’ancien ministre des Transports avaient subi pareil sort. Depuis son arrivée au pouvoir le président Jouao Lourenco a entrepris une vaste campagne de lutte contre la corruption qui a visiblement touché tant la famille de l’ancien président que ses anciens collaborateurs.