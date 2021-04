Auteurs du livre, Le piège africain de Macron : Du continent à l’Hexagone, Pascal Airault journaliste à L’Opinion et Antoine Glaser, fondateur de La Lettre du continent et spécialiste de l’Afrique, ont fait lors d’un entretien sur TV5 Monde le bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron. Pour les deux auteurs, le locataire de l’Elysée n’a pas réussi à mettre fin système France-afrique.

Contrairement à Emmanuel Macron qui déclarait à Dakar en 2017 qu’« il n’y a plus de politique africaine de la France » Pascal Airault a soutenu que « le sentiment que Paris tire toujours les ficelles et soutient des autocrates est toujours fort ». Lors d’un entretien fin mars, le spécialiste de l’Afrique avait déjà affirmé qu’Emmanuel Macron « va se faire piéger par les autocrates africains et les jeunes qui vont dire qu’il nous promet des trucs qu’il ne peut pas tenir. Ce n’est pas à la mesure de la France ».

L’Afrique se mondialise

Interrogé sur la politique africaine d’Emanuel Macron, si elle a vocation à se métaboliser, à évoluer, Antoine Glaser a affirmé que c’est l’Afrique qui va faire bouger la France. « C’est l’Afrique qui évolue, c’est l’Afrique qui se mondialise, c’est l’Afrique qui va faire bouger la France, ce n’est pas la France qui va faire bouger l’Afrique, » a-t-il soutenu.