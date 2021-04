Un drame a frappé la communauté malgache en Arabie Saoudite. En effet, une jeune femme malgache du nom de Mélanie, âgée de 22 ans a été tuée, puis quelques mois après, enterrée de manière dégradante dans ce pays du Moyen-Orient. Son enterrement a été filmé le 11 mars 2021. La vidéo a été partagée sur la plateforme YouTube. Les images laissent voir le corps de la femme enroulé dans un tissu blanc puis mis dans une tombe avec une pelleteuse.

Des femmes inconsolables

Mélanie avait été inhumée sans avoir droit à un enterrement décent, puisqu’elle a été enterrée sans cercueil. Sur la vidéo, on voit également plusieurs femmes vêtues de noir, inconsolables devant la pelleteuse qui enterrait la dépouille. La vidéo a fait réagir des associations qui ont fustigé le mauvais traitement des travailleuses d’Afrique de l’est en Arabie Saoudite. D’après Carrozza Heliarisoa, coordinatrice de l’association AZIG, qui aide notamment de façon psychologique les travailleuses malgaches et africaines dans les pays dangereux, Mélanie était une aide domestique. Comme plusieurs autres venant d’Afrique, elle a fui son employeur à cause des mauvais traitements qu’elle subissait.

« Mélanie a prévenu ses amies »

Elle a également raconté les faits, d’après les informations recueillies par des amies de la victime. En effet, Mélanie a été tuée dans un hôtel. « Le jour où Mélanie a été tuée, un client l’avait appelée et a loué une chambre d’hôtel, il a dit être seul, mais lorsqu’elle l’a rejoint, il y avait plusieurs autres personnes. Mélanie a prévenu ses amies que si elle ne rentrait pas de ce rendez-vous, elle serait morte » a-t-elle déclaré. Les amies de Mélanie ont également indiqué, qu’elle avait beaucoup d’argent sur elle. Cependant, ceux qui l’attendaient ont mis fin à ses jours. Ils ont ensuite envoyé à l’une de ses amies, une photo de son corps dans un très mauvais état.