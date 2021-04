Les ‘’ghosts guns’’ aux USA ou ‘’armes fantômes’’ sont des armes à feu non réglementées que n’importe qui peut acheter et fabriquer sans licences ou vérification d’antécédents ; y compris les mineurs et les acquéreurs non autorisés. Les “armes fantômes” sont des armes à feu non répertoriées et donc sans traçabilité qui peuvent “être achetées en ligne et assemblées à la maison“. Le problème est que, tant qu’il est destiné à un usage personnel, un pistolet fantôme est exempt de la réglementation fédérale.

Mais récemment face à la montée en puissance du phénomène des tireurs embusqués et des fusillades de masse, le président Biden a décidé ce jeudi, tel qu’il l’avait déjà annoncé, de prendre par décret une série de mesures pour acter un minimum de réglementation et de contrôle sur ces armes à feu fantômes.

Des mesures de « bon sens »

Aux USA, la question sur la réglementation des armes a toujours été un sujet sensible. Les américains étant autant jaloux de leur liberté d’expression que de leur droit à s’auto-défendre. Le président Biden dès son arrivée aux affaires a voulu faire passer des lois pour l’interdiction des armes d’assaut ou la mise en place de vérifications universelles des antécédents avant l’achat d’une arme à feux. Mais ces lois comme toutes celles qui l’avaient précédé, s’étaient heurtées à l’hostilité des élus.

Mais après la mort de 18 personnes dans deux fusillades de masse, l’une à Boulder, au Colorado et l’autre à Atlanta en Géorgie ; le président révolté avait annoncé devoir prendre des mesures. Des « mesures de bon sens ». Après la fusillade dans le Colorado, le président Biden a déclaré: « Je n’ai pas besoin d’attendre une minute, encore moins une heure, pour prendre des mesures de bon sens qui sauveront des vies à l’avenir ».

Et ce jeudi, son administration devrait incessamment annoncer la nomination de David Chipman un spécialiste du contrôle des armes, comme prochain directeur du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, l’agence publique de contrôle et de lutte contre le trafic de ces substances. En outre, le président Biden devrait également selon la presse américaine, exiger au ministère de la Justice de proposer « en 30 jours », des réglementations sur les « armes fantômes et accessoires associés ».