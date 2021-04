En France selon la Fevad, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, un syndicat de professionnels français, les ventes sur internet ont atteint en 2020, 112 milliards d’euros grâce à la digitalisation accélérée du commerce de détail. Une hausse de 8,5% par rapport à 2019. Un secteur du e-commerce qui a beaucoup profité du contexte de crise sanitaire que traverse la planète. Cependant alors que, de nombreux clients disaient être satisfaits de leurs transactions en ligne, d’autres malheureusement se faisaient escroquer.

Il se fait justice et se fait arrêter

Leboncoin est un site français de petites annonces, où des particuliers pouvaient proposer des articles qu’ils avaient chez eux qu’ils n’utilisaient plus ou qui pour une raison ou pour une autre, ils avaient acheté et jamais utilisé. Il existe en France, plusieurs dizaines de sites de ce genre. Pour certains de ces sites, la transaction de « particuliers à particuliers » n’engageait aucun frais et clients et vendeurs avaient les coudées franches pour conclure des affaires ‘’au bon prix’’.

Récemment, un homme sur le site, avait été intéressé par une annonce mettant en vente un ordinateur portable. Un outil nécessaire en ces périodes ou le télétravail est souvent une des meilleures alternatives d’embauche. Intéressé donc, notre client va débourser le millier d’euros demandé par le vendeur et les lui faire parvenir.

Seulement, d’ordinateur, il n’en verra aucune trace. Et ni les nombreuses plaintes déposées, ni le concours de nombreuses associations qui travaillent dans ce sens , ne lui ont permis de récupérer son argent. Mais quelques jours plus tard, l’ordinateur faisait de nouveau son apparition sur le site de petites annonces, et pour notre homme une occasion de prendre sa revanche.

Il mènera sa petite enquête, partira de Tours pour Scey-sur-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté à 500 km, retrouvera le domicile du vendeur et à son tour lui volera l’ordinateur pour lequel il avait payé. Ayant porté plainte l’un contre l’autre, client et vendeur se feront tous les deux arrêter et condamner à des mois de prisons. Trois mois de prison ferme plus une amende pour le vendeur indélicat et quatre mois de prison avec sursis pour le client « justicier ».