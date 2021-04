L’histoire entre le club français du Paris Saint Germain(PSG) et l’international brésilien, Neymar Jr. est digne des meilleures comédies romantiques diffusées à profusion sur les chaines françaises. Des histoires qui alternent haine et amour, entre les protagonistes, pour à la fin se terminer dans un ‘’Happy End’’ inespéré. Entre le PSG et Neymar, le ‘’Happy End’’ n’est certes pas encore d’actualité, mais il n’est pas loin. Si le torchon avait brûlé, et sérieusement, entre le jouer et son Club, les choses semblent s’être arrangées. Mais à Barcelone, pour l’ancien coéquipier du brésilien, Lionel Messi, il était toujours temps pour Neymar de revenir en Espagne.

Messi veut Neymar au Barça

Neymar Jr. l’international brésilien, attaquant au club parisien, est dans les 18 derniers mois du contrat de cinq ans qu’il a signé lorsqu’il a initialement rejoint le PSG depuis Barcelone dans un transfert record de 222 millions d’euros en 2017. Cinq années où la période d’adaptation avait été longue et semblée insurmontable. Surtout en 2019 où Neymar avait montré de fortes velléités à quitter le club français et à retourner au club espagnol du FC Barcelone.

Au FC Barcelone, où Lionel Messi, sextuple ballon d’Or et légende vivante du club ne cessait de réclamer son retour et encourager sa défection. C’est que durant les saisons où le duo avait formé un tandem de choc, rien ne semblait leur résister et les titres étaient arrivés à profusion. Mais Neymar avait décidé de partir, et Messi ne l’avait pas vraiment accepté. Aussi depuis que le brésilien avait dit ne plus se sentir à son aise à Paris, l’argentin n’avait eu de cesse de peser de tout son poids médiatique pour réaliser son retour au Camp Nou(Stade du FC Barcelone ndlr).

Aujourd’hui encore alors même que les tensions au sein de l’équipe de la ‘’ville Lumière’’ s’étaient apaisées ; Lionel Messi continuait, avait révélé la presse française, à faire « pression » sur Neymar pour que celui-ci se décide à revenir. « Une pression quasi quotidienne » qui faisait supputer aux observateurs que le ballon d’or songeait lui même, de plus en plus, à rester au Camp Nou, et que le retour de Neymar serait une motivation supplémentaire.

Lionel Messi après 20 années passées au Barça avait annoncé en août dernier sa volonté de partir. Un départ motivé entre autres par, les débâcles de l’équipe, notamment celle du Final 8 de Lisbonne contre le Bayern Munich ; les difficultés de trésorerie du Club, et les récents scandales au sein de la direction de l’équipe.