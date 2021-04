Sauf cataclysme, c’est Patrice Talon qui conduira encore les destinées du Bénin pour les 5 prochaines années. Le président sortant a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 11 avril dernier par 86,36% des suffrages exprimés. Ces résultats provisoires de la Commission électorale Béninoise attendent d’être confirmés par la Cour constitutionnelle. Après la publication de ces chiffres qui le donnent largement gagnant au premier tour du scrutin, Patrice Talon s’est rendu au siège du « Bloc Républicain » à Cotonou hier mardi 13 avril, pour remercier son état-major.

Un “V” de la victoire

Une foule s’est formée à l’entrée du bâtiment et a ovationné le numéro 1 Béninois à sa sortie. Ce dernier, est monté sur le marchepied de sa voiture pour adresser avec l’index et le majeur un “V” de la victoire à ses sympathisants selon le journal de service public La Nation qui rapporte l’information . Patrice Talon était avec le président de l’Union Progressiste Bruno Amoussou, l’ancien président du parlement Mathurin Nago et la présidente de l’UBDN Claudine Prudencio.

Les deux duos sont arrivés très loin derrière le duo gagnant

Rappelons que les deux duos qui affrontaient Patrice Talon et sa colistière Mariama Talata sont arrivés très loin derrière. Alassane Soumanou Djemba et Paul Hounkpè ont juste obtenu 11,29% des suffrages exprimés selon la Céna. Le duo Corentin Kohoué et Iréné Agossa est crédité de 2,35% des voix. Les observateurs de la vie politique béninoise faisaient déjà remarquer que ces deux duos n’avaient aucune chance face au président sortant puisqu’ils n’ont pas un grand poids politique.