C’est l’histoire d’une employée des services de nettoyage de l’aéroport de Cotonou et d’un citoyen français en fin de séjour au Bénin . Viviane Senami Ayaka et Jean Chardiet se sont rencontrés à l’aéroport dans une situation pas très confortable pour le français. En effet, selon le journal Fraternité qui rapporte les propos de Jean Chardiet, ce dernier était au niveau de la salle d’embarquement quand une terrible faim s’est emparée de lui. L’homme décide alors de se diriger vers l’espace de restauration pour prendre un repas. Mais c’est le moment qu’a choisi sa carte bleue pour dysfonctionner. Il se résout donc à acheter une pâtisserie et là encore, tout se complique.

“J’ai été touché par son geste”

Les pièces de monnaie qu’il avait sur lui ne suffisaient pas pour acheter la pâtisserie. Il n’avait que 900 FCFA sur lui, alors que le gâteau coûtait 1000 Fcfa. Tenaillé par la faim, « je dois me rasseoir et attendre le repas servi dans l’avion. Mon ventre gronde et me voilà fouillant dans tous les sens ma valise et mon sac à dos , mais en vain. C’est alors qu’une employée de nettoyage de l’aéroport (Viviane Ayaka Senami) qui avait certainement été mise au courant par la vendeuse de la situation, est venue vers moi pour me dire : « Monsieur voilà les 100 francs CFA qui vous manquent. J’ai eu du mal et très maladroitement je l’ai remerciée mille fois, touché par son geste. Elle me répond inlassablement : « Monsieur, on est ensemble » raconte le français.

Le geste de la dame a été récompensé par le directeur général de Royal Soha Immo, une entreprise spécialisée dans l’achat et le vente de parcelle. Sulpice E Gbaguidi lui a offert une parcelle à Bohicon (ville du centre du Bénin). Les documents du domaine lui ont déjà été remis par le DG.