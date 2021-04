Reçu sur l’émission « Ma Part de Vérité » de la chaîne de Télévision Golfe TV Africa, le Président du Parti Mouvement des Elites engagées pour l’Emancipation (Moele-Bénin) a fait le point du processus électoral finissant. Jacques Ayadji a également évoqué les arrestations qu’enregistre l’opposition ainsi que le modèle démocratique qu’expérimente le Bénin.

Sans langue de bois, Jacques Ayadji, Président du Parti Mouvement des Elites engagées pour l’Emancipation (Moele-Bénin) a subtilement évoqué l’efficacité de la 8ème législature du parlement. Dans un ton sincère, le directeur général des Infrastructures du ministère des Infrastructures et des transports a dit rêver d’une Assemblée Nationale à l’image de celle de 1991.

En effet, cette déclaration vient corroborer les allégations faites par la société civile et les forces de l’opposition sur la qualité du débat parlementaire et sur les profils des parlementaires qui composent la 8ème législature. Pour le Président de Moele-Bénin, « le Bénin doit revenir son modèle démocratique et faire l’expérience des grandes nations à l’instar des Etats-Unis. Nous rêvons d’un parlement à l’image de celui de 1991 », a-t-il déclaré.

Rappelons que l’Assemblée nationale de 1991 comportait soixante-quatre personnalités élues députés. Cette première législature du Renouveau démocratique avait été installée le lundi 1er avril 1991. Le bureau du parlement était composé de Me Adrien HOUNGBEDJI comme Président, de l’actuel Président de l’Union Progressiste Bruno AMOUSSOU comme 1er vice-président mais aussi pour 2ème vice-président, Sévérin ADJOVI.