L’élection présidentielle béninoise est terminée depuis plusieurs jours et les arrestations d’opposants au régime de Patrice Talon se poursuivent. L’opposant Joël Aïvo a été arrêté et placé en détention provisoire. D’après nos sources, ce dernier est placé en détention provisoire avec trois autres personnes, pour atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux.

Une arrestation sans mandat

Les prévenus feront donc face à la justice lors d’une audience prévue pour le 15 juillet prochain. Notons que l’arrestation du professeur Joël Aïvo a eu lieu dans des conditions, plutôt, douteuses. En effet, son interpellation qui a eu lieu dans l’après-midi d’hier jeudi 15 avril 2021, s’est faite sans mandat ni convocation à Abomey-Calavi.

Pour rappel, la détention de Joël Aïvo intervient après celui de l’ancienne ministre Reckya Madougou. Celle-ci, également opposante, avait été arrêtée le 03 mars 2021. La justice béninoise l’accuse de financement de terrorisme.