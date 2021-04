C’est fait. La Cour constitutionnelle vient de confirmer la victoire par K.O. du duo Patrice Talon-Mariam Zimé Talata au premier tour de l’élection présidentielle au Bénin. Après les résultats provisoires de la Commission nationale électorale autonome (CENA) du mardi 13 avril dernier, le juge constitutionnel en matière d’élection au Bénin a proclamé les résultats du scrutin du dimanche 11 avril 2021.

Comme on pouvait s’y attendre, la Cour constitutionnelle a confirmé la réélection de Patrice Talon pour un nouveau mandat de cinq ans. A en croire le président de la Cour, Joseph Djogbénou, les sept sages de la Cour après un examen minutieux bureau de vote par bureau de vote ont observé des irrégularités comme des défauts de décompte des voix par pictogramme, des décomptes fantaisistes des bulletins et des perturbations du vote. Mais, ces irrégularités ne sont pas de nature à décrédibiliser, à invalider le scrutin.

La Cour a donc estimé que le scrutin est régulier, transparent et crédible. Ainsi, elle retient 2.431. 494 de votants. Le duo Talon-Talata obtient la majorité absolue avec 1.982.534 de voix et est déclaré élu par KO au premier tour. Le duo Soumanou-Hounkpè vient en deuxième position avec 261. 096 voix. Et le dernier duo, Kohoué-Agossa a réuni 53.685 voix. Le taux de participation est de 50, 63 %. La Cour constitutionnelle va attendre les recours avant de proclamer les résultats définitifs. Les candidats ou citoyens ont cinq jours pour faire des recours.