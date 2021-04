Après sa brillante réélection au premier tour de la présidentielle du 11avril dernier le Roi Mohammed VI du Maroc a adressé un message de félicitation au président béninois Patrice Talon. C’est l’Agence Marocaine de Presse (MAP) qui donne l’information. « Votre réélection traduit la confiance placée en Vous par le peuple béninois frère pour conduire Votre pays sur la voie du développement économique et social » a écrit le Roi dans son message.

Il est disposé à continuer par œuvrer avec Talon pour étendre les domaines de coopération

Mohammed VI s’est ensuite félicité des très bonnes relations qui existent entre le Bénin et le Royaume chérifien. Il dit être fermement déterminé à continuer par œuvrer avec le président béninois en vue d’étendre les domaines de coopération entre le Bénin et le Royaume du Maroc dans l’intérêt des deux peuples et du continent africain. Rappelons que les relations diplomatiques entre le Maroc et le Bénin ont été rétablies le 07 mars 1991.

Depuis, les deux nations ont eu de fructueuses collaborations dans les domaines scientifique, technique, économique et culturel notamment. Le Royaume chérifien offre même à son partenaire des stages de recyclage et des bourses d’études. Il faut dire que ces dernières années, le Maroc s’est beaucoup rapproché des pays africains au sud du Sahara.