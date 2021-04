Le Syndicat Autonome de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (SYNARES) n’a pas du tout apprécié l’arrestation de Joël Aivo. Une arrestation qu’elle assimile à un “enlèvement” vu la manière dont les policiers l’ont interpellé. En effet, le 15 avril dernier, le candidat recalé aux élections présidentielles de 2021 venait de finir ses cours à la faculté quand il a été arrêté par des hommes armés de la police républicaine.

Conduit à la Brigade Economique et Financière, on apprendra plus tard qu’il lui est reproché des faits de financement du terrorisme au même titre que plusieurs opposants arrêtés notamment Réckya Madougou, Alexandre Hountondji ou Joseph Tamègnon. Les enseignants des UNB réunis au sein du SYNARES se demandent si toutes ces personnes ne présentaient aucune garantie de représentativité de part leur profession autre que les emprisonnements.

“Cesser les poursuites et arrestations”

La privation de liberté qui constitue l’exception est devenue systématiquement la règle depuis peu, constate-t-ils à leur grand dam. Ces derniers invitent “le pouvoir à satisfaire les revendications des travailleurs, à cesser les poursuites et arrestations arbitraires et à faire respecter les droits des détenus dont les conditions de détention sont inhumaines, avec parfois l’insuffisance d’assistance de leur Avocat”. On ne développe pas un pays mais il se construit par le fruit du labeur de tous ses fils et filles, estiment les enseignants des UNB.

“C’est pourquoi les Béninois doivent amener les gouvernants par tous les moyens de droit, à libérer les détenus politiques, faciliter le retour du bercail des exilés et s’impliquer dans l’organisation de sérieuses assises nationales pour se pencher sur les réels problèmes relatifs au développement intégré du pays”. Ils invitent pour finir les institutions de contre-pouvoir à jouer leur partition pour que le Bénin soit plus apaisé et retrouve ses marques de pays véritablement démocratique.