Au Bénin, l’annonce de l’arrestation du neveu de Me Sadikou Alao a fait le tour de la toile. Le principal concerné a décidé de réagir à l’affaire et a tenu à adresser un message à ses compatriotes. Il a confirmé l’arrestation de son neveu et remercie ceux qui s’inquiètent pour lui. Lire ci-dessous l’intégralité de son communiqué.

Communiqué de Me Alao

Chers frères, sœurs, amis parents et compatriotes attachés à la bonne gouvernance et au développement du Benin dans la paix et l’état de droit. J’ai été très sensible aux nombreux messages concernant l’arrestation de l’un de mes neveux et à ma présumée fuite du Bénin.

Je voudrais tout de suite vous rassurer, je me porte bien et suis hors du Benin depuis un peu moins de deux mois pour échapper aux menaces d’assassinat sur ma personne. Après vérification, je peux aussi vous confirmer qu’un de mes neveux a été arrêté depuis quelques jours au motif incroyable qu’il recevrait de l’argent de son oncle Me Alao.

Rassurez-vous mes frères Me Alao à la veille de ses 80 ans ne sera jamais autre chose que le patriote humble et véridique qu’il a toujours été,dans le seul intérêt de son pays le Bénin. Que Dieu aide et sauve notre beau pays en ce mois de Ramadan.

Fatia