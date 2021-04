Comme dans un film hollywoodien, un jeune homme a organisé son enlèvement à Cotonou. Grâce à la dextérité des éléments de police républicaine, le montage a été découvert. Et le jeune homme et ses complices ont été appréhendés. Ils vont être présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Leur procès est prévu pour le 10 mai 2021.

Ils se sont retrouvés en prison pour une affaire de faux enlèvement. Un jeune homme dont la mère vit au Burkina-Faso a mis en scène son enlèvement avec des complices. Tout est parti d’une vidéo de mise en garde. La mère du jeune homme a montré à son fils une vidéo d’une personne victime d’enlèvement pour le prévenir de faire attention. Mais, cette mise en garde a donné une autre idée au jeune homme. Le jeune a organisé son propre enlèvement pour soutirer de l’argent à sa mère. Avec son ami, ils s’associent avec des présumés ravisseurs pour mettre en exécution leur projet.

Ainsi, ils ont réalisé une série de vidéos montrant le jeune homme ligoté et maltraité. Les présumés ravisseurs ont envoyé les vidéos à la mère avec une demande de rançon. La rançon réclamée est de deux (2) millions cinq cent mille FCFA. Ils ont menacé la mère de tuer son fils si elle ne s’exécute pas. Ayant crue l’histoire et affolée, la mère inonde la toile avec des enregistrements audio appelant au secours pour son enfant. C’est à ce moment que la police républicaine s’est saisie de l’affaire. Après les investigations, les éléments de la police ont pu retrouver le jeune homme. Vite, ils se sont rendus compte de la supercherie orchestrée par le jeune homme. Ils ont alors procédé à des interpellations. En attendant leur procès, le jeune homme et ses complices croupissent en prison.