Ce vendredi, le bitcoin perdait environ 4% de sa valeur après que la Turquie ait confirmé qu’il serait interdit d’utiliser des crypto-actifs afin de régler des achats. Selon Ankara, une telle décision se justifie par les risques de dommages irréparables que pourrait causer l’utilisation de crypto-monnaies dans le monde.

Cette annonce pourrait pousser de nombreux pays à engager une guerre totale contre le bitcoin en décidant tout simplement d’interdire son utilisation à grande échelle, alors que les cours ne cessent de grimper. Pour autant, l’annonce du gouvernement turc a fait chuter le cours de 4% environ, avant de s’établir à 60.608,52 dollars.

Le bitcoin perd 4% de sa valeur après l’annonce Turque

La banque centrale turque a effectivement fustigé ces actifs basés sur de nouvelles technologies, qui ne sont soumis à aucun mécanisme de contrôle, de supervision. Selon Ankara, l’utilisation de bitcoin et autres monnaies digitales pourrait supposer des pertes terribles et non-recouvrables pour certains partis.

L’adoption de masse, menacée ?

Une annonce qui pourrait avoir un effet boule de neige et pousser certaines nations à hausser le ton contre le bitcoin, monnaie de plus en plus perçue comme étant une véritable alternative, décentralisée toutefois. Tesla par exemple, a décidé qu’il serait possible d’acheter des voitures en bitcoin, preuve que l’adoption de masse n’est pas si loin.