A la faveur d’une interview qu’il a accordée au média britannique The Sunday Times, le célèbre rappeur américain Jay-Z a confié l’un de ses rêves. L’époux de Beyoncé indique qu’il voudrait marquer la mémoire collective comme Bob Marley ainsi que beaucoup d’autres célébrités.

«Je ne suis pas au-delà de l’ego, non? J’espère qu’ils parlent de moi [avec] les noms de Bob Marley et de tous les grands. Mais ce n’est pas à moi de le dire. », a-t-il déclaré au cours de cette interview qui entre également dans le cadre de la promotion de son partenariat avec Puma. Il n’a pas manqué d’aborder la question relative au racisme aux Etats-Unis. Pour lui, il n’y a pas tellement eu d’évolutions à ce sujet. Le statuquo continuerait de régner sur la vision du monde sur le racisme.

Il se prononce sur le racisme

«En tant que race humaine, nous sommes toujours sur des choses de base», a-t-il fait remarquer dans un premier temps. «Nous sommes toujours sur Stop à la haine asiatique. Nous ne pouvons pas nous asseoir et pleurer sur le lait renversé, mais nous devons reconnaître qu’il y a du lait, n’est-ce pas? Sommes-nous ici aujourd’hui? Non. Sommes-nous il y a plus de 50 ans? Oui. », a poursuivi la star américaine dans son développement.