Plusieurs décennies après le décès de la star du reggae Robert Nesta Marley dit Bob Marley, un livre écrit par la journaliste Anne–Sophie Jahn est revenu sur la relation amoureuse qu’il y a eu entre lui et la fille de l’ancien président gabonais Omar Bongo. Le livre intitulé : « Bob Marley et la fille du dictateur » part du premier contact entre l’interprète de « One Love » et Pascaline Bongo et finit par les derniers soupirs de l’artiste.

“Tu es vilaine”

L’ouvrage relate également le premier contact qu’a eu Bob Marley avec l’Afrique grâce à la fille du richissime président gabonais. Pascaline Bongo qui est l’un des personnages principaux du récit avait préalablement fait les confidences dans un documentaire sorti au cinéma en 2012. « Tu es vilaine. », aurait lancé Bob Marley à l’endroit de la fille du président au cours de leur première rencontre. Ces mots de l’artiste sont liés en effet aux cheveux de la jeune fille de 23 ans. Pour Bob Marley, il était inconcevable qu’une africaine porte des cheveux lissés.

Mais ces mots n’auront pas empêché les deux d’entretenir une très proche relation malgré la horde de femmes qui tournent autour de l’artiste d’origine jamaïcaine. Le voyage qu’a effectué la star du reggae Robert Nesta Marley avec les autres membres de son groupe aura eu le mérite de changer la vision qu’ils avaient de l’Afrique a précisé le livre.

Incertitude sur leur relation

« Bob me disait : ton père ne te laissera jamais te marier avec moi, et moi je me disais aucune chance avec toutes ces femmes dans sa vie… Il était rasta et sa philosophie c’était de tout partager. Et puis ce n’était pas de sa faute si les filles lui sautaient dessus, elles savaient toutes qu’il était marié… mais c’était une superstar. », avait confié Pascaline Bongo. Ce membre de la famille au pouvoir au Gabon est resté proche de la star malgré sa maladie. Pascaline Bongo serait restée également proche de la mère de Bob Marley jusqu’au décès de cette dernière en 2008.