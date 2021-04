Ce jeudi, le président sénégalais Macky Sall était revenu sur les émeutes, et les protestations qu’a connu le pays et notamment la capitale Dakar, durant le mois écoulé de Mars. Un chef de l’état, visiblement contrarié des dégâts matériels occasionnés au cours de ces mouvements de protestations. Et qui a tenu à prévenir, que le silence et l’inaction du gouvernement vis-à-vis des protestataires qui s’étaient rendus coupables de ces méfaits, ne sont pas synonymes de « faiblesse ».

Un mois de Mars noir pour Dakar…

Au Sénégal, le début du mois de mars avait vu des centaines de sénégalais descendre dans les rues du pays, de Dakar notamment pour exiger, la libération sans condition de l’opposant Ousmane Sonko. Le député avait été arrêté pour incitation à trouble de l’ordre public, lors qu’il partait répondre à la convocation du juge d’instruction sur les accusations de viol portées à son encontre.

Des émeutes avaient débutées avec des manifestants barricadant de nombreuses rues, et des violences émaillées dans la capitale. Des manifestants avaient été arrêtés, quand autres perdaient la vie dans des affrontements avec la police.

Quelques semaines plus tard, d’autres manifestation se déclenchaient dans « les environs de l’avenue Cheikh Anta Diop dans la matinée du 24 mars ». Cette fois les protestataires à majorité des étudiants manifestaient contre l’arrestation qu’ils jugeaient arbitraire de leurs camarades arrêtés lors des émeutes plus tôt dans le mois, et avaient appelé à leur libération immédiate. Là encore si aucunes victimes n’avaient été signalées, des dégâts matériels avaient été enregistrés avec de sérieuses perturbations de l’activité économique dans la capitale.

Macky Sall prévient…

« Vous savez chers jeunes, (…) même en étant démocrates ; il y a au moins des limites que tout le monde doit respecter » avait déclaré le président Macky Sall alors qu’il revenait sur les émeutes ce Jeudi. Pour le chef de l’état, les manifestants, surtout des « jeunes », éblouis par les « chimères » qu’on leur faisait « miroiter », avaient commis l’erreur de croire qu’ils pouvaient se « réveiller » un matin et « tout détruire sans conséquences ».

Certes il y a avait eu des victimes, 4, selon la presse ; mais avait précisé Macky Sall « si le Sénégal n’avait pas été démocratique », assurément que le « bilan aurait été catastrophique ». D’autant plus que, avait révélé le chef de l’état, durant les manifestations, une gendarmerie et des tribunaux avaient été attaqués et détruits. Le gouvernement fort de son statut d’autorité régalienne, n’était pas « faible », avait martelé Macky Sall, prévenant tout de go que « cela ne se reproduira plus ! ».