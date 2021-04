Il y a quelques jours à Séoul, une simple altercation entre clients et vendeurs dans un magasin, s’est rapidement transformée en un incident diplomatique. C’est que le protagoniste principal de l’incident n’est autre que l’épouse de l’ambassadeur de Belgique près la Corée du sud, son excellence Peter Lescouhier. Un incident qui a suscité une telle polémique sur les réseaux sociaux coréens, que l’ambassadeur ce jeudi, avait été dans l’obligation de présenter via Facebook, des excuses.

Peter Lescouhier s’excuse au nom de son épouse

Le 06 Avril dernier, apparaissait sur les réseaux sociaux de Corée du sud, un vidéo montrant une femme, une cliente, en altercation avec des vendeurs, lever la main et administrer une magistrale gifle à l’une des employées. La vidéo, même si montrant des images d’une scène peu ordinaire n’a surtout suscité la polémique que parce que la cliente en question n’était autre que l’épouse de l’ambassadeur de Belgique en Corée du Sud, la chinoise Xiang Xueqiu.

Il n’en avait pas fallu plus, il faut dire que les images de la joue rougie et endolorie de l’employée molestée y ont été pour beaucoup; pour que les internautes coréens crient à l’outrage et à l’abus d’autorité. Du coup les autorités coréennes s’en étaient mêlées, avec les responsables de la diplomatie coréenne requérant de responsables de la diplomatie belge, d’exiger à l’ambassadeur de présenter ses excuses publiques. Un exercice auquel avait dû se plier, M. Peter Lescouhier ce jeudi.

« L’ambassadeur de Belgique regrette sincèrement l’incident impliquant sa femme survenu le 9 avril et tient à s’excuser en son nom. Quelles que soient les circonstances, la façon dont elle a réagi est inacceptable » avait stipulé en substance le message.

Un incident diplomatique pour un malentendu

Dans les faits, et selon d’autres vidéos de la scène apparues sur la toile, la femme du diplomate s’était rendue dans le magasin de vêtements, visiblement pour faire des emplettes. La femme y avait passé plusieurs minutes et essayé plusieurs vêtements dont des vestes et des pantalons. Seulement, la diplomate en faisant ses essais avait omis de retirer ses chaussures, une chose que lui aurait reprochée un chef de rayon. Xiang Xueqiu outrée a décédé de quitter le magasin.

Seulement en sortant du magasin, la femme s’était de nouveau vu apostropher par une autre vendeuse, lui reprochant d’emporter avec elle un vêtement qu’elle n’avait pas payé. La veste qu’elle portait sur elle à ce moment-là, ressemblant à s’y méprendre à une des vestes vendues en rayons. L’altercation était partie de là, avec une enquête ouverte sur une possible inculpation pour voie de faits.