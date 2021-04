En Chine, le gouvernement fait tout pour que les citoyens aillent se faire vacciner quitte à offrir des cadeaux à ces derniers ou à leur mettre de la pression en place publique. En effet, ces derniers peuvent recevoir des œufs frais s’ils décident de se faire inoculer le traitement contre la maladie ou voir des mauvais points être affichés sur leur habitation.

Le gouvernement n’arrive pas à convaincre sa population de se faire vacciner contre la covid-19. En effet, pour le moment, seules 140 millions de doses ont été administrées à la population, soit 10% du total. Une défiance qui s’explique par le manque criant de transparence des résultats du vaccin chinois, mais aussi par une vie qui a repris son cours normal.

En Chine, le pays incite à la vaccination

Afin de convaincre la population, certaines villes et arrondissements, comme celui de Daxing à Pékin, offrent des bons d’achat aux citoyens ayant reçu leurs deux doses. D’autres quartiers eux, offrent des boîtes d’œufs aux citoyens de 60 ans et plus qui ont été vaccinés. Certains enfin, bénéficient de tickets gratuits afin de se rendre dans certains lieux culturels, comme le Temple des Lamas.

Des citoyens, passablement agacés

Attention toutefois. En effet, dans d’autres lieux, comme dans l’arrondissement de Xicheng, les immeubles sont affichés de trois couleurs : verte si 80% des habitants ont été vaccinés, jaune si ce chiffre varie entre 40 et 80% et rouge si ce chiffre est inférieur à 40%. De quoi agacer certains citoyens pour qui la vaccination était supposée être facultative. Ces nouvelles mesures semblent donc pousser les citoyens à devoir tendre le bras.