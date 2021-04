L’humanité est actuellement en train de faire face à une deuxième vague de la pandémie du coronavirus aussi avec la variante britannique. Après les gestes barrières, la seule alternative qui s’offre aux différents pays du monde pour arrêter rapidement l’expansion du virus est la vaccination. Malheureusement, bien que les vaccins soient disponibles dans certains pays, les politiques mises en place par les autorités ont fait que la campagne a du plomb dans l’aile. Cette situation a été particulièrement dénoncée en Europe par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Actuellement, la situation régionale est la plus inquiétante que nous ayons observée depuis plusieurs mois », s’est désolé Hans Kluge, le directeur pour l’Europe de l’OMS dans un communiqué. Dans cette région qui est constituée d’une cinquantaine d’Etats dont la Russie et certains pays d’Asie centrale, les nouveaux décès causés par le coronavirus sont estimés à plus de 24.000 la semaine dernière et se rapproche « rapidement » du million, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Accélérer le processus en renforçant la production du vaccin

D’après le directeur pour l’Europe de l’OMS, « le déploiement de ces vaccins est d’une lenteur inacceptable » dans la région européenne. Hans Kluge a par ailleurs, invité les dirigeants européens à « accélérer le processus en renforçant la production, en réduisant les obstacles à l’administration des vaccins et en utilisant la moindre dose que nous avons en stock ».

Face à la situation qui se dégrade de jour en jour plusieurs pays européens ont durci les mesures sanitaires. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles pour plusieurs semaines et l’extension à tout le territoire d’autres mesures restrictives. L’Allemagne va aussi renforcer dans les jours après Pâques, les contrôles autour de ses frontières terrestres.