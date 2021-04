Depuis l’annonce de son acquittement, l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est très attendu par ses soutiens en Côte d’Ivoire. C’est donc avec joie qu’ont accueilli certains ivoiriens, l’annonce du président Alassane Ouattara qui affirmait que son prédécesseur pourrait rentrer dans le pays et bénéficier des avantages dûs à son rang (ndlr : d’ancien président). Une annonce qui a cependant été critiquée par d’autres pour qui elle cache un deal secret.

Dans un post sur son compte facebook, Laurent Gbagbo a tenu à clarifier la situation : sa position en faveur du multipartisme n’a pas changé, et il n’y a donc pas eu de deal particulier. “Je pense que pour évoluer, la Côte d’Ivoire doit être un pays démocratique. Je le pense avec l’ensemble du Front Populaire Ivoirien. Nous pensons que cette démocratie ne doit pas être un faux-fuyant. Elle doit être une démocratie pluraliste, avec comme conséquence l’acceptation du multipartisme. Je le pense; je le dis;je l’écris et j’agis pour que les choses en soient ainsi. Nous nous sommes organisés en parti et ce parti œuvre pour la conquête de toutes les libertés. Cette option n’est pas négociable. Non cette option n’est pas négociable. Alors je ne sais pas ce que j’aurais pu négocier “discrètement” avec le pouvoir.” a laissé entendre M. Gbagbo.