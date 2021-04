L’Espagne fait partie des pays du continent européen à avoir été les plus touchés par la pandémie du coronavirus (covid-19). Outre le respect des gestes barrières, recommandé pour empêcher la propagation de la maladie, les autorités sanitaires exigent également que les personnes ayant des symptômes de la maladie s’isolent. Cependant, une personne a décidé de s’affranchir de ces instructions et a par conséquent contaminé plus d’une vingtaine de personnes.

Il présentait de petits symptômes de la maladie

Les faits se sont déroulés sur l’île espagnole de Majorque. Selon les informations données par la police de la localité, ce samedi 24 avril 2021, il s’agit d’un homme atteint de la covid-19, qui a infecté 22 personnes. L’individu a été arrêté et est accusé de coups et blessures. Son arrestation a eu lieu suite à un signalement indiquant à la police une hausse de cas due au coronavirus, dans la ville de Manacor. Avant que les forces de l’ordre ne soient alertées, le mis en cause présentait de petits symptômes de la maladie, mais n’était pas allé se faire dépister. Son état de santé a inquiété ses collègues, après qu’il ait dit qu’il ne voulait pas aller chez lui. Toutefois, il a effectué un test PCR.

Ses collègues avaient peur qu’il les contamine

Au lieu de se mettre en quarantaine en attendant les résultats, il a préféré revenir sur son lieu de travail le lendemain matin et est allé à la salle de sport. Cependant, son état de santé s’aggravait de jour en jour au point d’amener son responsable ainsi que ses collègues à insister à ce qu’il retourne chez lui, au risque d’infecter son entourage. Par contre, il n’avait que faire de ces conseils puisqu’il a choisi de contaminer délibérément certains de ses collègues, en enlevant son masque et en toussant. Selon la police, il avait dit : « je vais tous vous contaminer avec le coronavirus ». Finalement, il avait contaminé cinq collègues et trois personnes à la salle de sport.