L’Inde est durement frappée par la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). L’apparition d’un nouveau variant dans le pays a davantage plongé le pays dans une profonde crise sanitaire sans précédent. En effet, les services sanitaires du pays sont saturés et les morts se comptent par milliers. Rien que le mercredi 28 avril dernier, le ministère indien de la santé a fait état de plus de 200 000 décès dus à la covid-19.

Elle a créé un fonds pour aider son pays

La situation ne fait cependant qu’aller de mal en pire. Selon les informations de l’Associated Press, le pays connaît chaque jour une hausse importante de nouvelles contaminations. C’est ce qui a amené la célèbre actrice d’origine indienne, Priyanka Chopra Jonas à demander de l’aide à ses abonnés sur Instagram. Dans son message, elle a fait savoir qu’elle a créé un fonds pour aider l’Inde à traverser ce dur moment.

« L’Inde, mon pays, subit la pire crise du Covid au monde, et nous devons tous aider ! Les gens meurent en nombre record. La maladie est partout, et elle ne fait que continuer à se propager et à tuer à grande vitesse et à grande échelle » a-t-elle laissé voir sur le réseau social.