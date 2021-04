L’ex-président américain Donald Trump participe à la campagne visant à faire vacciner un grand nombre de personnes à New York afin que la ville puisse se mettre en marche le plus vite possible. Il s’est réjoui des résultats de cette campagne. « Je suis tout à fait en faveur du vaccin », a déclaré Trump jeudi, joint au téléphone par un chroniqueur du New York Post Michael Goodwin. « C’est l’une des grandes réalisations, un vrai miracle, et pas seulement pour les États-Unis. Nous sauvons des dizaines de millions de vies dans le monde. Nous sauvons des pays entiers, » a-t-il déclaré.

Trump a rappelé avoir eu sa première dose du vaccin avant de quitter la Maison Blanche en janvier, et la deuxième en Floride, où il vit désormais. L’ancienne Première Dame Melania Trump a également été vaccinée et n’a ressenti aucun effet secondaire. « Pas même un peu de douleur au bras », dit-il. « C’est un truc assez incroyable, » a ajouté Trump.

La grippe espagnole de 1918

Le 45e président américain est resté naturellement fier de l’opération Warp Speed, le programme qu’il a recommandé et qui a considérablement réduit le temps consacré à la recherche, au développement et aux essais de vaccins. Aucun vaccin précédent n’était arrivé sur le marché en moins de cinq ans, alors que celui-ci est arrivé en moins de 12 mois. Les premières doses ont été expédiées aux États-Unis à la mi-décembre. « Si nous n’avions pas eu de vaccin, cela aurait été comme la grippe espagnole de 1918 », a déclaré Trump à propos de la pandémie qui a fait entre 20 et 100 millions de morts dans le monde.

Jusqu’à aujourd’hui, la pandémie du coronavirus a fait plus de 3 millions de morts dans le monde. Près de 570.000 des décès ont eu lieu aux États-Unis. « Le vaccin est une bonne chose et les gens devraient en profiter », a déclaré Trump, avant d’ajouter rapidement que « personne ne devrait être forcé, nous avons nos libertés. Mais je le recommande fortement car c’est une vraie bouée de sauvetage ».