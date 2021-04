La Russie peut se vanter d’avoir mis sur pied le premier vaccin contre le Covid-19 uniquement destiné aux animaux. Par le canal d’un communiqué le directeur adjoint de l’agence vétérinaire et phytosanitaire Rosselkhoznadzor, Konstantin Savenkov a donné quelques explications sur ledit vaccin. «Les essais cliniques de Carnivac-Cov, débutés en octobre de l’année dernière (…) permettent de conclure à l’innocuité du vaccin et à sa grande efficacité puisque 100% des animaux testés ont développé des anticorps», a-t-il précisé.

Les carnivores seuls concernés

Les différents tests ont porté sur des animaux tels que des chats, des chiens, des renards roux et polaires et des visons. On retient que le vaccin est uniquement dirigé vers les animaux carnivores. Selon les prévisions qui ont été faites, la production de ce vaccin pourrait intervenir dès le début de ce mois d’avril. Le vaccin serait produit en masse. Déjà, les premiers candidats au vaccin ont été annoncés.

Certains animaux bientôt vaccinés

Il s’agit en réalité d’animaux qui participeraient à la parade militaire des commémorations de la Seconde guerre mondiale ou qui seraient déployés dans l’aéroport de la ville. L’annonce a été faite par les responsables militaires de la région de Saint-Pétersbourg (nord-ouest) ce mardi. Le responsable de la santé animale a fait savoir que ce vaccin est véritablement important pour plusieurs espèces animales étant sensibles au Covid-19. Notons qu’avant le vaccin contre le Covid-19 destiné aux animaux, la Russie avait déjà développé le SpoutnikV qui est le vaccin destiné à protéger l’humain contre le virus.