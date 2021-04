La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) sera supprimée. C’est l’assurance donnée par Salomon Odjo du bureau exécutif national du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent qui porte le duo candidat. La juridiction spéciale sera simplement et purement dissoute, a-t-il indiqué à l’occasion du message des candidats diffusé dans les médias.

Créée pour assainir les ressources de l’Etat et faire disparaître la corruption à grande échelle, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme réprime les opposants. C’est l’analyse de Salomon Odjo, directeur adjoint de campagne du duo dans les départements de l’Atlantique et du Littoral faite dans son adresse. L’arrestation des opposants, la confiscation de la démocratie et de la liberté d’expression sont entre autres sujets abordés.

Le duo candidat du parti Fcbe entend mettre fin aux exils. A en croire le messager du parti, « tous les exilés politiques vont regagner la terre de leurs aïeux ». Selon Salomon Odjo, « les juridictions spéciales d’exceptions qui ont été créées pour terroriser les opposants, pour terroriser les compatriotes seront dissoutes », a-t-il fait savoir au nom du duo Djemba/Hounkpè.